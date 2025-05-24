ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Это База

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Большой музыкальный фестиваль в Диско Клубе. В лайнапе живые выступления от: SALUKI + SENSEE + J. ROUH DJ STONIK1917 ГЛУМ БИЗАЕ + WUNA ЕШЬ МАЛЕНЬКИЙ БУДДИСТ РУДОЛЬФ СТРАУСОВ СТЕРЕО ШИРИНА Диджей-сеты ожидаются от: BIICLA / GEJU + AGRABA / ERRORTICA / EOSTRA / KOVYAZIN D / LIPELIS / MASHKOV / SPUTNIK / WASTA

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста