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Большой музыкальный фестиваль в Диско Клубе. В лайнапе живые выступления от: SALUKI + SENSEE + J. ROUH DJ STONIK1917 ГЛУМ БИЗАЕ + WUNA ЕШЬ МАЛЕНЬКИЙ БУДДИСТ РУДОЛЬФ СТРАУСОВ СТЕРЕО ШИРИНА Диджей-сеты ожидаются от: BIICLA / GEJU + AGRABA / ERRORTICA / EOSTRA / KOVYAZIN D / LIPELIS / MASHKOV / SPUTNIK / WASTA
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