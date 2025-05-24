Большой музыкальный фестиваль в Диско Клубе. В лайнапе живые выступления от: SALUKI + SENSEE + J. ROUH DJ STONIK1917 ГЛУМ БИЗАЕ + WUNA ЕШЬ МАЛЕНЬКИЙ БУДДИСТ РУДОЛЬФ СТРАУСОВ СТЕРЕО ШИРИНА Диджей-сеты ожидаются от: BIICLA / GEJU + AGRABA / ERRORTICA / EOSTRA / KOVYAZIN D / LIPELIS / MASHKOV / SPUTNIK / WASTA