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Этно-концерт с церемонией какао

Дом Вкуса «Поляна Ахимса», Старая Басманная ул. 15А стр. 15

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Дух – уникальный проект, объединяющий знания и музыку шаманских традиций со всего мира! Яркие краски племён таинственной Амазонии, древние напевы народов долины Инков и зажигательные ритмы солнечных Карибских островов. Организаторы много путешествуют по миру, живут в далёких племенах и собирают древние песни силы, чтобы пробудить Дух в каждом. В этот вечер музыка живых этнических инструментов и магических голосов соединит тебя с собой вместе с церемониальным Какао от мастера Ahimsa Chocolate. А ещё «Ахимса» скоро переезжает и закрывается в саду им. Баумана, поэтому концерт будет одним из последних в этом уютном пространстве.

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Комментарии

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Станислава
19 июня 2025, 01:40

От мыслей о какао потекли слюнки, хотелось бы сходить ☺

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