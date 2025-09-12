Дух – уникальный проект, объединяющий знания и музыку шаманских традиций со всего мира! Яркие краски племён таинственной Амазонии, древние напевы народов долины Инков и зажигательные ритмы солнечных Карибских островов. Организаторы много путешествуют по миру, живут в далёких племенах и собирают древние песни силы, чтобы пробудить Дух в каждом. В этот вечер музыка живых этнических инструментов и магических голосов соединит тебя с собой вместе с церемониальным Какао от мастера Ahimsa Chocolate. А ещё «Ахимса» скоро переезжает и закрывается в саду им. Баумана, поэтому концерт будет одним из последних в этом уютном пространстве.