ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Эстетика ужаса Эдгара По

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Почему нас так притягивает мрачная атмосфера рассказов Эдгара Аллана По? Почему его истории заставляют нас замирать от ужаса, а порой — ощущать себя на месте его героев? На лекции разберут, что скрывается за готическим очарованием произведений По. Почему кажется, что это нас заживо замуровывает завистливый друг из «Бочонка Амонтильядо» или что это нас преследует маятник из «Колодца и маятника»? Вместе с врачом-психиатром Игорем Пудиковым попытаются ответить на эти вопросы и понять, как творчество По раскрывает самые тёмные уголки человеческой души. Может быть, дело в том, что в каждом из нас живёт свой Чёрный Ворон — то самое леденящее душу Ничто и Никогда, Nothing & Nevermore? Лекция будет интересна всем, кто увлекается литературой, психологией и загадками человеческого подсознания. Погрузишься в мир готического ужаса и откроешь для себя новые грани творчества Эдгара Аллана По. О лекторе: Врач психиатр, практикующий психотерапевт, психоаналитик, сомнолог, преподаватель Московского Института Психоанализа, автор книги «Исследование сновидений».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста