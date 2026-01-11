Почему нас так притягивает мрачная атмосфера рассказов Эдгара Аллана По? Почему его истории заставляют нас замирать от ужаса, а порой — ощущать себя на месте его героев? На лекции разберут, что скрывается за готическим очарованием произведений По. Почему кажется, что это нас заживо замуровывает завистливый друг из «Бочонка Амонтильядо» или что это нас преследует маятник из «Колодца и маятника»? Вместе с врачом-психиатром Игорем Пудиковым попытаются ответить на эти вопросы и понять, как творчество По раскрывает самые тёмные уголки человеческой души. Может быть, дело в том, что в каждом из нас живёт свой Чёрный Ворон — то самое леденящее душу Ничто и Никогда, Nothing & Nevermore? Лекция будет интересна всем, кто увлекается литературой, психологией и загадками человеческого подсознания. Погрузишься в мир готического ужаса и откроешь для себя новые грани творчества Эдгара Аллана По. О лекторе: Врач психиатр, практикующий психотерапевт, психоаналитик, сомнолог, преподаватель Московского Института Психоанализа, автор книги «Исследование сновидений».