Уникальный мастер-класс по фотографии, посвящённый феномену «эстетики последствий» — способу видеть красоту в следах, которые оставляет повседневная жизнь: в старых интерьерах, архитектурных деталях, ландшафтах и случайных «уликах» реальности. Полина Рукавичкина начнёт мероприятие с artist-talk: она расскажет о своём художественном подходе, поделится примерами из собственной практики и работами фотографов, которые её вдохновляют. Ты узнаешь, как внимание к остаткам и следам помогает увидеть скрытую эстетику обыденного. Затем участники отправятся на практическое задание в пространство Blar и близлежащие локации. Вдохновляясь идеями психогеографического дрейфа, ты научишься замечать и интерпретировать скрытую эстетику привычных мест без профессионального оборудования и специальной подготовки. В завершение — коллективный разбор и обсуждение работ. Лучшие фотографии и находки войдут в публикацию в Telegram-канале культурного центра Blar как часть общего исследования повседневной эстетики. Ведущая: Полина Рукавичкина — художница и фотограф, резидентка мастерских Музея «Гараж». Участвовала в ярмарках Cosmoscow, Blazar, |catalog| и др. Номинантка рейтинга Forbes «30 до 30» (2025) в категории «Искусство».