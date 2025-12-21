Спектакль брусникинцев о самом прекрасном и загадочном мгновении года. Есть только миг, и этот миг — час до боя курантов, вынутый из суеты и поставленный под стекло. Отрезок времени, в котором уходящий год уже стоит в дверях и прощается, а наступающий лишь примеряет на себя возможные роли. Это спектакль для тех, чей декабрь обычно проходит в спешке, бесконечных делах и под девизом «не успеваю чувствовать». Когда настроение застряло где-то между списками дел и новостной лентой, а в комнату вместо елок и мандаринов заходят дедлайны и апатия. «Есть только миг» предлагает остановиться: отрефлексировать, что болело и что радовало в году уходящем, и понять, чего жаждет сердце в году грядущем. Другими словами — вернуть ощущение личного Нового года. Действие разворачивается в пространстве клуба Powerhouse и представляет тот самый миг, способный все изменить. Каждый зритель — соавтор вечера. Он сам выбирает, как идти и на что смотреть: можно задержаться в теплом прошлом — и вспомнить, как приходил Новый год в детстве; можно шагнуть в светлое будущее под звуки музыки; можно писать письма в будущее с планами и мечтами; можно столкнуться с Мандариновым человеком и другими удивительными персонажами. А можно менять маршрут снова и снова. У каждого будет свой путь, свои встречи и своя личная премьера новогоднего настроения. В финале — большой музыкальный номер, после которого в воздухе будет витать самое настоящее чувство случившихся новогодних перемен.