В уютной кофейне, с ароматом свежесваренного кофе и домашней выпечки... Любимые фильмы, мягкий свет и неспешная атмосфера, чтобы насладиться кино. В меню: Римские пиццы от ДОДО, чтобы сразу погрузиться в атмосферу Италии — той самой, где героиня наслаждается моментом «dolce far niente». Напитки: «Italian Sunset» — солнечный безалкогольный спритц в итальянском настроении. «Bali Bloom Tea» — чай с тропическим характером. О фильме: Путешествие о поиске радости, спокойствия, любви и вкуса жизни. Идеальный фильм, чтобы на пару часов улететь в Италию, Индию и Бали, не покидая уютный зал.