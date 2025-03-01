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Ермак!

Base
улица Орджоникидзе, 11

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Ермак! готовятся утопить свой сольник в слезах, ведь у музыкантов выходит настоящий эмо-альбом. Группа на своём релизе отошла от привычного тяжёлого звучания, но не потеряла в наполненности и содержании, поэтому тебя ждёт новая концептуальная история из самых искренних радостей и горестей. Она расскажет о человеке, который вынужден спешить жить и любить, пока есть время. Приходи 1 марта в клуб BASE club, чтобы крепко обняться, от души посмеяться и выплакать всё, что скопилось на душе.

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