Англоязычная певица и автор песен презентует московским поклонникам дебютный альбом Never Coming Back. Смешивая инди, фолк, поп, соул и рок, альбом являет личный почерк Эрики: песни с широкой динамикой от мягкой, тихой лирики до масштабной кульминации с громкими гитарами и запоминающимися вокальными строчками. Каждая из этих песен — маленькая жизнь, с её взлётами и падениями. Для самой певицы дебютный альбом стал личной капсулой времени: здесь и медитативная лирика о том как много люди теряют, не оглядываясь по жизни, и бодрый поп-рок о борьбе с собой, и альтернативный акустик-гранж, иносказательно описывающий состояние любви, которая сама себя боится. Начав карьеру с публикаций каверов и авторской музыки на YouTube в 2010 году, Эрика завоевала любовь слушателей своей яркой харизмой и шероховатым, выразительным, абсолютно узнаваемым вокальным тембром. На счету у певицы участие в шоу Голос, фиты с Ваней Дмитриенко и Эльдаром Джараховым, многочисленные выступления на крупных площадках и фестивалях сольно и в составах других музыкальных проектов. Сейчас Эрика продолжает карьеру в Лондоне: артист международного движения Sofar Sounds, выступала на разогреве у The Breath, постоянно выступает на разных площадках. Специальный гость вечера: инди-дуэт Anderwill Победители конкурса от NEVA'zhno music lab 2022, участники фестиваля Ленинградские мосты 2022, Эрик и Соня описывают свою музыку просто: «дух жизни». В ней удивительно переплетаются контрасты посылов и настроений. Разрывающая легкие свобода, жажда сорвать оковы пыльных будней и увести слушателей за собой в мир неисправимой искренности сочетаются с мягким, медитативным, обволакивающим вокалом. Так Anderwill воплощают гармонию дуальности Инь и Ян, объединенных в одно звучание и дополняющих друг друга.