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Эпоха стадионного рока на виолончелях

Крытая крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 5200₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Невероятное погружение в эпоху стадионного рока. Легендарное виолончельное рок-шоу от Limoncello возвращается на тёплую панорамную крышу Roofevents. Обновленная солд-аут программа с культовыми хитами AC/DC, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Linkin Park и других любимых групп. «Limonсello» — самый известный в столице квартет, состоящий из 2-х виолончелей, фортепьяно и ударной установки. Талантливые музыканты, разрушающие границы жанров, стилей и эпох. Они выступают на самых известных площадках страны, в том числе на стадионе «Локомотив» в Москве.

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