Невероятное погружение в эпоху стадионного рока. Легендарное виолончельное рок-шоу от Limoncello возвращается на тёплую панорамную крышу Roofevents. Обновленная солд-аут программа с культовыми хитами AC/DC, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Linkin Park и других любимых групп. «Limonсello» — самый известный в столице квартет, состоящий из 2-х виолончелей, фортепьяно и ударной установки. Талантливые музыканты, разрушающие границы жанров, стилей и эпох. Они выступают на самых известных площадках страны, в том числе на стадионе «Локомотив» в Москве.