Envinate — это объединение энологов и агрономов, меняющее историю нового испанского виноделия наряду с Comando G и Fedellos do Couto. Название проекта переводится как «делайте вино сами». Это проект четырёх увлечённых молодых виноделов: Роберто Сантаны, Хосе Мартинеса, Лауры Рамос и Альфонсо Торренте. Четверка познакомилась во время учёбы в Аликанте в 2005 году и объединилась вокруг общей философии виноделия и желания исследовать древние терруары Западной Испании, на которые влияет Атлантический океан. Для ферментации и выдержки на винодельне используют бетонные или старые дубовые бочки. Сера применяется лишь при розливе в минимальных дозах. На этикетке указывают владельцев виноградника, деревню и часто тип почвы. Легко сосредоточить внимание на тех, кто стоит за проектом Envinate, но это значит упустить главное: их цель — выражать место и время через вино. Участники дегустации попробуют вина трёх регионов: Кастилия-Ла-Манча, Галисия и Тенерифе. Винный лист: 1. Envinate Palo Blanco 2022 (Тенерифе — Листан Бланко 100%) — белое сухое. 2. Envinate Albahra 2022 (Кастилия Ла Манча — Гарнача Тинторера 100%) — красное сухое. 3. Envinate Lousas Vinas de Aldea 2021 (Галисия, Рибейра Сакра — Менсия 80% + другие сорта) — красное сухое. 4. Envinate Benje Tinto 2022 (Тенерифе — Листан Прието 90%, Тинтилья 10%) — красное сухое. 5. Envinate Migan Tinto 2022 (Тенерифе — Листан Негро 100%) — красное сухое. 6. Envinate La Santa de Ursula Tinto 2022 (Тенерифе — Листан Негро 50%, Неграмоль 48%, Листан Бланко 2%) — красное сухое. Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Включает 6 образцов вина. Дополнительно можно заказать блюда по меню. Резерв: +7 903 792 61 50.