Международный женский день за городом — в усадьбе «Золотой Лев», где тишина парка, величественные липы и характерная для местности архитектура создают атмосферу уединения и неспешной эстетики. Как пройдет этот вечер: Welcome-аперитив. Перед ужином — welcome-аперитив с мини-закусками. Можно будет пройтись по живописной территории усадьбы — первые весенние дни особенно красивы за городом. Шесть блюд, шесть вин. Шеф-повар Валерио Росси подготовил меню, в котором классические итальянские рецепты встречаются с авторскими акцентами. Каждое блюдо сопровождается вином, подобранным сомелье Николасом Джулиано — пары созданы так, чтобы оттенить вкус и сделать ужин цельным гастрономическим путешествием. Вечер без суеты. Чтобы дорога не стала лишней заботой, предусмотрен трансфер на автобусе премиум-класса из центра Москвы и обратно. Если захочется продлить вечер, можно остановиться в одном из гостевых домов усадьбы (заказываются отдельно на сайте усадьбы). Что включено в стоимость — Welcome-аперитив и мини-закуски. — Ужин из 6 блюд и 6 вин. — Трансфер.