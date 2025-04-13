Коротко о событии: выпей вина, поболтай на английском и познакомься с интересными людьми. Здесь обсуждают только самые горячие и злободневные темы - отношения (как же без них), путешествия, переезды и даже искусственный интеллект (без него тоже нынче никак). Клубы проводят профессиональные преподаватели с опытом от 5 лет * Вино и закуски уже входят в стоимость, остальной заказ можно сделать самостоятельно.