ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

English Wine Speaking Club

Ленинградский проспект, 72к3

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Коротко о событии: выпей вина, поболтай на английском и познакомься с интересными людьми. Здесь обсуждают только самые горячие и злободневные темы - отношения (как же без них), путешествия, переезды и даже искусственный интеллект (без него тоже нынче никак). Клубы проводят профессиональные преподаватели с опытом от 5 лет * Вино и закуски уже входят в стоимость, остальной заказ можно сделать самостоятельно.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста