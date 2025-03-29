Не решаешься практиковать английский потому что недостаточно высокий уровень или маленький словарный запас? Приходи в разговорный клуб. Сообщают о теме заранее, продумывают активности, которые подойдут разным уровням, чтобы каждый смог высказаться. А ещё после приобретения билета высылают список слов по теме и тренажёры в игровой форме. Так тебе будет комфортнее. Так что если ты потренируешься заранее, то тебе будет проще на мероприятии. А если нет, не беда, так как список слов предоставляется ещё и на мероприятии. Тема мероприятия: сон и сновидения ( sleeping and dreaming) Уровни: А2, В1, B2 Мероприятие будет проводиться в лофте, так что не будет лишнего шума, музыки и звона тарелок. После оплаты в дополнение к адресу высылается схема как пройти в лофт. Количество мест: 10