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English speaking club. Sleeping and dreaming

Ткацкая улица, 5с7

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Не решаешься практиковать английский потому что недостаточно высокий уровень или маленький словарный запас? Приходи в разговорный клуб. Сообщают о теме заранее, продумывают активности, которые подойдут разным уровням, чтобы каждый смог высказаться. А ещё после приобретения билета высылают список слов по теме и тренажёры в игровой форме. Так тебе будет комфортнее. Так что если ты потренируешься заранее, то тебе будет проще на мероприятии. А если нет, не беда, так как список слов предоставляется ещё и на мероприятии. Тема мероприятия: сон и сновидения ( sleeping and dreaming) Уровни: А2, В1, B2 Мероприятие будет проводиться в лофте, так что не будет лишнего шума, музыки и звона тарелок. После оплаты в дополнение к адресу высылается схема как пройти в лофт. Количество мест: 10

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