Говорят, последние исследования показывают, что эффективнее изучать язык, слушая и рисуя одновременно. На встрече ты сможешь проверить этот факт: участники будут общаться на английском и оформлять свой зин (небольшую бумажную книжку) вырезками и различными художественными инструментами. Ведущая: Ярослава — преподаватель английского языка. Запись обязательна. В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.