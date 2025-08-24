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Говорят, последние исследования показывают, что эффективнее изучать язык, слушая и рисуя одновременно. На встрече ты сможешь проверить этот факт: участники будут общаться на английском и оформлять свой зин (небольшую бумажную книжку) вырезками и различными художественными инструментами. Ведущая: Ярослава — преподаватель английского языка. Запись обязательна. В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.
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