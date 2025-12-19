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English movie club «The Christie Code»

Le Club Frenchie, Тверская улица

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Уютный киноклуб, где ты будешь не просто смотреть кино, но и разгадывать тайны, оттачивать наблюдательность и разговорные навыки. Вечер в атмосфере классической британской тайны, посвящённой королеве детектива — Агате Кристи. Перед просмотром картины «Убийство в Восточном экспрессе» займёшься интеллектуальным расследованием: проверишь интуицию в командном квизе по самым необъяснимым страницам биографии Агаты Кристи, разберёшься в тонкостях вокабуляра, а ещё применишь дедуктивный метод, решая захватывающие логические загадки в духе Пуаро! Ведет: Ирина Ягуфарова Язык: английский, Intermediate+

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