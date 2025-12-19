Возраст 18+
Кино
Про событие
Уютный киноклуб, где ты будешь не просто смотреть кино, но и разгадывать тайны, оттачивать наблюдательность и разговорные навыки. Вечер в атмосфере классической британской тайны, посвящённой королеве детектива — Агате Кристи. Перед просмотром картины «Убийство в Восточном экспрессе» займёшься интеллектуальным расследованием: проверишь интуицию в командном квизе по самым необъяснимым страницам биографии Агаты Кристи, разберёшься в тонкостях вокабуляра, а ещё применишь дедуктивный метод, решая захватывающие логические загадки в духе Пуаро! Ведет: Ирина Ягуфарова Язык: английский, Intermediate+
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