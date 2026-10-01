Мысли крутятся и в голове мыслемешалка, напряжение накопилось, а просто полежать уже недостаточно? Энергодыхание — интенсивная групповая дыхательная практика под музыку. Когда мыслемешалка стихает, появляется пространство для другого: можно наконец услышать себя, увидеть ответ на вопрос, который долго крутился без решения, посмотреть на задачу под другим углом. У кого-то после практики приходит спокойствие и лёгкость. У кого-то — энергия и желание действовать. Иногда появляется концентрация, собираются разбросанные мысли, рождается нестандартное решение или новая идея. Для людей, связанных с творчеством, это ещё и способ встряхнуть привычное мышление и добраться до другого состояния, из которого что-то начинает придумываться иначе. Ну а иногда всё проще: музыка, дыхание, тело, мощный процесс — и просто хорошо. Такой, если хочешь, кайф без химии. Как устроена практика: Основной процесс состоит из семи активных фаз и окон интеграции между ними. В активной фазе дыхание в заданном ритме. Затем активное дыхание прекращается и начинается окно интеграции — время побыть в достигнутом состоянии и освоиться в нём перед следующим этапом. Так процесс развивается волнами. Музыку выстраивают под всю последовательность практики. Она помогает включиться в дыхание, поддерживает ритм и сопровождает переходы между этапами. Что происходит на встрече: Сначала знакомство, разбор техники, ограничения и возможные ощущения. Объясняют последовательность и отвечают на вопросы. Затем проходишь основной дыхательный процесс — ориентировочно полтора часа, включая активные фазы и окна интеграции. После него остаётся время на завершение. Вся встреча занимает около трёх часов. Во время практики ведущий рядом. Если нужна помощь, можно поднять руку или позвать — подойдут и помогут сориентироваться. Если ты пробовал холотропное дыхание, ребёфинг или связное дыхание (breathwork), приходи познакомиться с Энергодыханием и сравнить сам процесс: ритм, семь фаз, музыкальное сопровождение и работу в группе. На этой встрече проводится именно Энергодыхание. Без прежнего опыта тоже можно — технику разбирают перед началом. Ведущий: Дмитрий Герасименко, сертифицированный тренер Энергодыхания с более чем 10-летним стажем. Время может измениться — уточняй его перед записью. Приходи в удобной одежде и постарайся не переедать перед встречей. Запланируй немного свободного времени после сессии. В практике используется интенсивное частое дыхание, поэтому есть противопоказания. Если сомневаешься по здоровью, сначала обсуди участие с врачом. Встречи по субботам: 17, 24, 31 октября; 7, 14, 21, 28 ноября; 5, 12, 19, 26 декабря, 13:00–16:00