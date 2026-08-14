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Эмокор

Мотыга Йети Бар
Малая Семёновская улица, 5с10

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль отечественного эмо, постхард, файт поп, фанк метал, кора. Без лишних слов. Эмо-лето категорически продолжается: Deadkedы, КГБ, Отречение Петра, коллизии, пешт., керамик

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