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Ёлочка из нобилиса

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

6800₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Уютный мастер-класс по созданию декоративной ёлочки из нобилиса — благородной разновидности пихты с изысканной тёмно-зелёной хвоей. Это компактное и долговечное украшение станет идеальным акцентом праздничного интерьера: оно наполняет пространство хвойным ароматом, выглядит естественно и сохраняет свежесть до нескольких недель. Такая ёлочка не осыпается и прослужит весь новогодний сезон. В высоту ёлочка получится 35 см:) Продолжительность: 2,5–3 часа. За особое настроение будут отвечать игристые вина Брояница.

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