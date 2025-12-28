Уютный мастер-класс по созданию декоративной ёлочки из нобилиса — благородной разновидности пихты с изысканной тёмно-зелёной хвоей. Это компактное и долговечное украшение станет идеальным акцентом праздничного интерьера: оно наполняет пространство хвойным ароматом, выглядит естественно и сохраняет свежесть до нескольких недель. Такая ёлочка не осыпается и прослужит весь новогодний сезон. В высоту ёлочка получится 35 см:) Продолжительность: 2,5–3 часа. За особое настроение будут отвечать игристые вина Брояница.