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Елена Булгакова. Жизнь до и после мастера

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 5000₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Елена Сергеевна Булгакова — женщина, которую мы привыкли видеть сквозь призму романа. Красивая, загадочная, с репутацией ведьмы. Прообраз Маргариты. Но за литературным образом скрывается реальная личность, которая до сих пор вызывает споры. На лекции поговорят о том, какой она была на самом деле: Какими были их отношения с Булгаковым на самом деле — без романтического флера, но с настоящей драмой. Откуда в Маргарите взялось её темное, колдовское начало и что об этом говорили современники. Как она в одиночку сохранила архив мужа и годами пробивала его рукописи в печать, когда это было смертельно опасно. И главный вопрос, который до сих пор не даёт покоя исследователям: была ли она агентом НКВД, приставленным к Булгакову? Разберут версии, факты и слухи. Ты узнаешь, чем реальная Елена отличается от литературной Маргариты и почему без нее мы сегодня не читали бы «Мастера и Маргариту». О лекторе: Наталья Михайловская – искусствовед, культуролог. Преподаватель истории искусства и истории дизайна. Автор лекционных циклов на просветительском портале «Умные курсы». Экскурсовод проекта «Москва которой нет», автор цикла экскурсий под названием «Московский фаланстер». Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.

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