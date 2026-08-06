Элементарно, Вася!
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 2200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Съемка остросюжетного комедийного шоу, где комики прямо на твоих глазах в роли детективов расследуют преступления. Ведущий: Вася Шакулин Гости: секретный состав
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи