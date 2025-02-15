Здесь музыка становится светом, свет — движением, а ты — частью пульсирующей энергии, где каждый звук как вспышка на экране. #ЭлектроСолнце — это: intouchwithrobots — тёмное инди, пост-поп, звенящая отчаянной глубиной альтернатива. PATS! — нейро-рок-электронная сублимация в спектре от искреннего инди до глубокой футуристической электроники. starcardigan — гедонистические танцы, сентиментально-дерзкое спэйсэлектро с берегов Японского моря. Electrodrug — тонкая барокко-электроника. Серебряный век музыкальной поэзии.