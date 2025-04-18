Электромобили — это бум 21 века, но задумывался ли ты – почему так произошло? В связи с чем они выскочили как «черт из табакерки» и захватили все дороги? Ну не могла же эта технология появиться из ниоткуда. Может неспроста Жак Пеше еще в начале 19 века сказал: «Всё новое — это хорошо забытое старое». На лекции речь пойдёт об истории возникновения батарей и зарождения электродвижения, опыте и примерах создания электромобилей в царской России и Советском союзе. Ты узнаешь почему электромобили почти полтора века были в тени автомобилей на ДВС. Лектор: Лёша Нешта — популяризатор литий-ионных батарей, автор блога «Амбассадор литий-иона» в телеграм, представитель компании-производителя российских литий-ионных аккумуляторных батарей и решений на их основе, заключил контракт на поставку самого мощного накопителя в стране, реализовал ряд инновационных проектов применения литий-ионных батарей на российском энергетическом рынке. Ожидается повышение стоимости билетов.