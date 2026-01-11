Под светом 5000 свечей вечер начинается с магии — и постепенно превращается в настоящую феерию, когда хочется петь хором, смеяться и верить, что впереди только лучшее. Электроёлка — это концерт-плейлист яркой новогодней вечеринки, где рождественская классика и народные колядки встречаются с хитами мирового рока и электроники, а венчает этот праздничный микс дерзкая поп-ирония. Здесь знакомые мелодии звучат неожиданно и свежо, без ностальгической приторности и шаблонов, а их сочетания рождают мощные гимны внутренней свободы, бесконечной энергии и драйва. После концерта останется не просто праздничное настроение, а чувство глубокого обновления — будто всё наконец можно начать с чистого листа — а сил и решимости достаточно, чтобы воплотить всё, что загадываешь под бой курантов. 11 января в 16:00 и 19:00 Продолжительность 90 мин.