Знаешь ли ты, что привычные нам батарейки, смартфоны и вся современная электротехника обязаны своим появлением... обычному скату и угрям? На лекции пойдёт речь о том, как изучение этих существ перевернуло научный мир в XVIII веке и какие невероятные технологические перспективы они открывают перед людьми сегодня. О чём будут говорить? Истоки великого спора: Как изучение «живого электричества» привело к знаменитой научной дуэли между Луиджи Гальвани и Алессандро Вольта? На лекции разберут, как анатомия электрического ската вдохновила человека на создание первого в мире химического источника тока — Вольтова столба. Шестое чувство: Как устроена электрорецепция? Заглянут в подводный мир и узнают, как рыбы используют электрические поля вместо зрения и слуха, превращая собственное тело в гигантский «электрический глаз». Технологии будущего: Как современные инженеры и робототехники копируют природные патенты электрических рыб? На лекции обсудят перспективы создания биоподобных роботов, новых медицинских сенсоров и систем подводной навигации, которым не страшна мутная вода. Лектор: Владимир Ольшанский — доктор физико-математических наук, заместитель руководителя лаборатории поведения низших позвоночных Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН).