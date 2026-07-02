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Элегантное «неудобство» как воплощение новой женственности

Eyes coffee, Большая Серпуховская улица, 58

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция на основе романа Франсуазы Саган «Сигнал к капитуляции» и новеллы Аны Гавальда «Маленькие Жерменские зарисовки». — Поговорят о феномене неудобной женщины. — Посмотрят на современное понятие через его отражение в литературе прошлого столетия. — Выведут новый тип литературных героинь. — Обратятся к теории, тезисам и личностям в рамках женского дискурса. — Рассмотрят феномен в динамике за счёт сравнения произведений с разницей почти в полвека. Лектор: Мария — филолог с французской специализацией и автор телеграм-канала «kitik.fm». Уже 4 года изучает «женский вопрос» в культуре и литературе. Запись в ТГ, а в стоимость входит любой напиток.

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