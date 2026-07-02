Лекция на основе романа Франсуазы Саган «Сигнал к капитуляции» и новеллы Аны Гавальда «Маленькие Жерменские зарисовки». — Поговорят о феномене неудобной женщины. — Посмотрят на современное понятие через его отражение в литературе прошлого столетия. — Выведут новый тип литературных героинь. — Обратятся к теории, тезисам и личностям в рамках женского дискурса. — Рассмотрят феномен в динамике за счёт сравнения произведений с разницей почти в полвека. Лектор: Мария — филолог с французской специализацией и автор телеграм-канала «kitik.fm». Уже 4 года изучает «женский вопрос» в культуре и литературе. Запись в ТГ, а в стоимость входит любой напиток.