Что тут происходит? День рождения двух готических промо-групп — «Экстаз» и Renaissance — и по совместительству их коллаб… Жесть... Здесь будут отмечать до упаду под электронную боди-музыку, дарк-диско, транс и техно. В лайн-апе приглашённые саунд-продюсеры и диджеи Driada, Lera Foer, Dan Kornienko, а также резиденты «Экстаза» Bulgakov, Opustoshil, Zista и резиденты Renaissance Moera, Yuka3. Driada Lera Foer Bulgakov Opustoshil Dan Kornienko Zista Yuka3 Moera Дресс-код: приготовь свои рюши и чёрное одеяние.