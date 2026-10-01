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Экстаз х Renaissance

Берзёзка, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Что тут происходит? День рождения двух готических промо-групп — «Экстаз» и Renaissance — и по совместительству их коллаб… Жесть... Здесь будут отмечать до упаду под электронную боди-музыку, дарк-диско, транс и техно. В лайн-апе приглашённые саунд-продюсеры и диджеи Driada, Lera Foer, Dan Kornienko, а также резиденты «Экстаза» Bulgakov, Opustoshil, Zista и резиденты Renaissance Moera, Yuka3. Driada Lera Foer Bulgakov Opustoshil Dan Kornienko Zista Yuka3 Moera Дресс-код: приготовь свои рюши и чёрное одеяние.

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