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Экстатик дэнц

улица Земляной Вал, 65

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+

Про событие

Что такое экстатик? Это полёт: в этой практике есть что-то животное и первобытное. Правила очень простые — их нет. Двигайся как тебе хочется, а если не хочется — лежи или просто сиди и слушай музыку. Экстатик создаёт пространство в котором можно всё. Суть практики в том чтобы отпустить себя и прожить эти 2 часа в контакте со своим телом. Оставив лишнее и взять нужное через звук. Что будет? — Медитация на заземление — Практика возврата к телу — Свободное движение, в котором можно побыть с собой и собой среди других — Атмосфера погружает в движение — Идеальная музыка для телесного самовыражения — Бонус в виде чайной церемонии — выдохнуть и осознать

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