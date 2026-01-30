Что такое экстатик? Это полёт: в этой практике есть что-то животное и первобытное. Правила очень простые — их нет. Двигайся как тебе хочется, а если не хочется — лежи или просто сиди и слушай музыку. Экстатик создаёт пространство в котором можно всё. Суть практики в том чтобы отпустить себя и прожить эти 2 часа в контакте со своим телом. Оставив лишнее и взять нужное через звук. Что будет? — Медитация на заземление — Практика возврата к телу — Свободное движение, в котором можно побыть с собой и собой среди других — Атмосфера погружает в движение — Идеальная музыка для телесного самовыражения — Бонус в виде чайной церемонии — выдохнуть и осознать