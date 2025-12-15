История театра началась в июне 1897 года. Тогда в московском ресторане «Славянский базар» встретились режиссёр Константин Станиславский и драматург Владимир Немирович-Данченко. Восемнадцать часов они обсуждали проект театра, который должен был представить совершенно новую для России сцену, новых актёров и в целом новую школу. «Мы протестовали и против старой манеры игры, против ложного пафоса, декламации, и против актёрского наигрыша, и против дурных условностей постановки…», — писал Константин Станиславский, вспоминая создание Московского Художественного театра. Труппу МХТ ждал ошеломительный успех. Новый подход к актёрскому и режиссёрскому искусству поражал публику. И продолжает удивлять поныне. Дом для нового театра создавал сам Фёдор Шехтель, который с самого начала отказался от оплаты проекта. Все интерьеры и освещение, которые ты увидишь в здании театра, спроектированы лично Шехтелем. Он же разработал новый план сцены с вращающимся кругом и создал эмблему театра, запечатлённую на занавесе — летящую над волнами чайку. Экскурсия в закулисье МХТ имени Чехова — это уникальная возможность погрузиться в этот мир, проникнуться историей Московского Художественного театра. Ты посетишь мемориальное портретное фойе, узнаешь о создателях театра — Константине Станиславском и Владимире Немировиче-Данченко, об актёрах, драматургах, а также об удивительной судьбе здания, в котором находится театр. Со стороны зрительного зала ты поднимешься за кулисы легендарной сцены Московского Художественного театра, узнаешь о её устройстве и технических возможностях. Также у тебя будет возможность заглянуть в арт-фойе, где артисты готовятся к выходу и отдыхают между сценами. Ты побываешь в грим-уборных Олега Табакова, Константина Станиславского, Олега Ефремова, в мемориальном кабинете Владимира Немировича-Данченко и посмотришь на сцену из знаменитой Сталинской ложи.