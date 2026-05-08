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От авангарда к сталинскому ар-деко. Библиотека имени Ленина

м. «Библиотека имени Ленина», справа от главного входа в библиотеку, под колоннадой

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3500₽
Возраст 12+

Про событие

Библиотека имени Ленина на Воздвиженке — один из самых приключенческих эпизодов в истории московской архитектуры XX века. Это здание проектировалось в эпоху авангарда и могло бы иметь динамичные конструктивистские формы. Но жалеть не о чем — построено оно было в духе изящного сталинского ар-деко. На экскурсии считаешь архитектурный код библиотеки и заглянёшь туда, куда обычным читателям доступ закрыт. Увидишь: — корпус хранения, фойе и картотеки — процесс запуска конвейера для выдачи книг и отправку капсулы через пневмопочту — уникальные интерьеры в стиле ар-деко — внутренний дворик с фонтаном и круглые окна, перекликающиеся с оформлением павильона метро «Чистые пруды» Узнаешь: — как выглядели альтернативные проекты библиотеки — в чём особенности советского ар-деко и как отличать его от других стилей — как устроена библиотека изнутри — как хранятся и поступают к читателю миллионы книг Старт и финиш: м. «Библиотека имени Ленина», справа от главного входа в библиотеку, под колоннадой. Часть экскурсии проходит на улице (1 час). Одевайся по погоде, надевай удобную обувь. Продолжительность: 2,5 часа. Ближайшие даты: 8 мая 16:00 16 мая 12:00 23 мая 12:00 30 мая 12:00 и 14:00

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