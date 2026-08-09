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Экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе

У главного входа в здание общежития НИТУ МИСИС по адресу 2-й Донской проезд, д.9 (вход на территорию со стороны 2-го Донского проезда)

Начало:

Завершение:

2650₽
Возраст 12+

Про событие

Дом-коммуна текстильного института — один из самых ярких памятников авангарда в России. В нем есть всё, чем славится эта эпоха, — и новаторская архитектура, и радикальный эксперимент по устройству быта. Не упусти шанс попасть в это уникальное здание! В последние годы дом-коммуна пережил реставрацию и сегодня является ещё и одним из наиболее тщательно отреставрированных зданий эпохи. На экскурсии увидишь, как в нём воплотились все принципы современной архитектуры: ножки-опоры, плоские кровли, свободные планировки и фасады, ленточные окна. А ещё узнаешь, какие функции выполнял каждый из трёх корпусов и как был устроен распорядок дня студента в 1930-х. Кстати, сегодня в здании по-прежнему общежитие: там живут аспиранты МИСиС. Продолжительность: 2 часа Доступные даты: 9 августа 12:00 15 августа 19:00 22 августа 18:00 29 августа 19:00

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