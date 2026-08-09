Дом-коммуна текстильного института — один из самых ярких памятников авангарда в России. В нем есть всё, чем славится эта эпоха, — и новаторская архитектура, и радикальный эксперимент по устройству быта. Не упусти шанс попасть в это уникальное здание! В последние годы дом-коммуна пережил реставрацию и сегодня является ещё и одним из наиболее тщательно отреставрированных зданий эпохи. На экскурсии увидишь, как в нём воплотились все принципы современной архитектуры: ножки-опоры, плоские кровли, свободные планировки и фасады, ленточные окна. А ещё узнаешь, какие функции выполнял каждый из трёх корпусов и как был устроен распорядок дня студента в 1930-х. Кстати, сегодня в здании по-прежнему общежитие: там живут аспиранты МИСиС. Продолжительность: 2 часа Доступные даты: 9 августа 12:00 15 августа 19:00 22 августа 18:00 29 августа 19:00