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ГУМ: дикий торг, фарца, тяжелый люкс

У памятника маршалу Жукову, около Исторического музея (м. Охотный ряд/Театральная/Площадь Революции)

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от 850₽ до 990₽
Возраст 6+

Про событие

Он прошел долгий путь: дикий рынок с шальными законами сначала превратился в изящные Верхние торговые ряды, на смену которым пришел Главный универсальный магазин с его фарцовщиками и недоступной для большинства «двухсотой секцией». Сейчас ГУМ — один из самых узнаваемых московских символов, аббревиатура его имени давно стала нарицательной, а он сам — магазином, в котором можно купить практически всё. А еще это памятник архитектуры (ах, эта дивная лепнина и стеклянные небеса), зона отдыха с ресторанами и кафе, художественная галерея, музей и место проведения культурных мероприятий. Гуляя по линиям, уровням и мостикам самого большого (и красивого) пассажа Европы, ты узнаешь: — как «великая княжна СССР» спасла здание ГУМа от сноса — где до революции находился «нерв Москвы» — кто сплел ажурный потолок нашего пассажа — можно ли принять водные процедуры прямо в ГУМе — какие святые строго смотрят на московские улицы со стен магазина А еще отыщешь действующую лошадиную парковку и окна в полу (разберёшься, зачем они), полюбуешься вау-видами на Кремль, позавидуешь (нет) тем, кто жил на Красной площади, и убедишься в том, что ГУМ — не только памятник купеческой предприимчивости, инженерной гениальности и микояновскому изобилию. В его сияющих витринах, словно в зеркале, отражалась летопись всей страны, судьба целого народа и личная история каждого из нас.

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