ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Московское чаепитие с Заблудшими в «Хилтон Ленинградская»

Отель Hilton Ленинградская, Каланчёвская улица, 21/40

Начало:

Завершение:

6300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Прикоснись к историям заблудших душ, навсегда потерявших себя в стенах «Хилтон Ленинградская». «Московское чаепитие с Заблудшими» — спектакль-экскурсия по сталинской высотке, где каждая деталь хранит истории СССР. Архитектор Леонид Поляков проведёт тебя по гостинице, раскроет её тайны и познакомит с министром культуры Фурцевой. Ты узнаешь, как чаепитие спасло убранство отеля. Погрузись в 1950-е: интерьеры в стиле сталинского ампира, мебель из ценных пород дерева и люстра-рекордсмен Книги Гиннесса. Услышите о знаменитых гостях и роли чайных традиций в дипломатии. Завершится вечер «Московским чаепитием» — фуршетом с чаем «Москва», выпечкой и десертами. Кроме самой экскурсии, ты получишь приветственный бокал игристого, а фотограф сделает личные фото в интерьерах отеля. Тайминг мероприятия: — 16:00 - 16:30 Welcome с бокалом игристого — 16:30 - 17:30 Cпектакль-экскурсия — 17:30 - 18:30 Фуршет «Московское чаепитие»

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста