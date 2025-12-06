Прикоснись к историям заблудших душ, навсегда потерявших себя в стенах «Хилтон Ленинградская». «Московское чаепитие с Заблудшими» — спектакль-экскурсия по сталинской высотке, где каждая деталь хранит истории СССР. Архитектор Леонид Поляков проведёт тебя по гостинице, раскроет её тайны и познакомит с министром культуры Фурцевой. Ты узнаешь, как чаепитие спасло убранство отеля. Погрузись в 1950-е: интерьеры в стиле сталинского ампира, мебель из ценных пород дерева и люстра-рекордсмен Книги Гиннесса. Услышите о знаменитых гостях и роли чайных традиций в дипломатии. Завершится вечер «Московским чаепитием» — фуршетом с чаем «Москва», выпечкой и десертами. Кроме самой экскурсии, ты получишь приветственный бокал игристого, а фотограф сделает личные фото в интерьерах отеля. Тайминг мероприятия: — 16:00 - 16:30 Welcome с бокалом игристого — 16:30 - 17:30 Cпектакль-экскурсия — 17:30 - 18:30 Фуршет «Московское чаепитие»