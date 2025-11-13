В ноябре в Пионере состоится цикл сеансов Михаэля Ханеке в составе картин «Пианистка» (2001), «Код неизвестен» (2000) и «Хэппи-энд» (2017). Первый показ каждого будет обсуждён на спецпоказах с участием кинокритиков, а последующие сеансы представлены экспертами в формате видеообращений. 4 ноября куратор Пионера Виктор Прокофьев представит первый сеанс «Пианистки» — триумфатора 54-х Канн и одной из главных ролей мировой суперзвезды Изабель Юппер. Экранизация романа австрийской писательницы Эльфриды Елинек в броской постановке Ханеке считается одной из важных картин в новейшей истории кино. 4 ноября расскажем, какие детали романа были исключены Ханеке для киноверсии, исследуем его режиссерские методы и отметим, что принципиально нового он предложил зрителю самого начала XXI века. Последующие сеансы «Пианистки» в Пионере будет представлять в формате видеообращения Евгений Обухов — автор книги «Михаэль Ханеке» из серии Сеанс.Лица. 10 ноября на спецпоказе последнего на сегодняшний день фильма мастера «Хэппи-энд» выступит кинокритик и постоянный автор Srsly Антон Фомочкин с обсуждением и разбором фильма. Дальнейшие и прокатные сеансы будут сопровождаться его видеообращением. 17 ноября киновед Кристина Иванникова и редактор Кинопоиска кинокритик Никита Демченко проведут спецпоказ картины «Код неизвестен» — нео-детектива в стилистике социальной мозаики. Дальнейшие и прокатные сеансы будут сопровождаться видеообращением кинокритика Кати Комаровой.