«Если мы не совершим невозможное, нас ждет непредставимое» Философа и социолога Мюррея Букчина (1921 — 2006), несомненно, можно считать одним из виднейших анархистских мыслителей анархизма второй половины ХХ столетия. И в то же время, он был теоретиком экологического движения. Опираясь на наследие Петра Кропоткина, он не только подверг уничтожающей критике современную государственническую и капиталистическую цивилизации централизма и гигантомании, но и предложил человечеству выход из переживаемого кризиса на путях радикального отказа от господства над природой и людьми. Лекцию читает Вадим Дамье, историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.