Жарко. Душно. Шумно. Людно… устали? Тогда вам совершенно необходимо взглянуть на полотна Эдварда Хоппера. Его называют «архитектором одиночества». И впрямь, Хоппер — автор универсальных полотен о городской сиротливости и уединенности, живущих в каждом городе мира. А узнать о жизни и творчестве «портретиста домов» ты сможешь в рамках лекции «Эдвард Хоппер. Одиночество большого города». Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.