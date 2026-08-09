Эдвард Хоппер. Одиночество большого города
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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500₽
Возраст 16+
Про событие
Жарко. Душно. Шумно. Людно… устали? Тогда вам совершенно необходимо взглянуть на полотна Эдварда Хоппера. Его называют «архитектором одиночества». И впрямь, Хоппер — автор универсальных полотен о городской сиротливости и уединенности, живущих в каждом городе мира. А узнать о жизни и творчестве «портретиста домов» ты сможешь в рамках лекции «Эдвард Хоппер. Одиночество большого города». Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.
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