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Эдит: История в песнях. Концерт-трибьют легендарной Эдит Пиаф

Джем Клуб Мьюзик, улица Сретенка, 11

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Путешествие в Париж середины 20 века, где каждый звук пропитан страстью, трагедией и торжеством жизни. На сцене прозвучат легендарные песни Эдит Пиаф — от нежной La vie en Rose до пронзительной Non, Je Ne Regrette Rien. Аутентичное исполнение, драматическая подача и атмосферная аранжировка. В этот вечер сцена превратится в улицы Парижа под светом уличных фонарей, среди теней и воспоминаний. Эдит: История в песнях — это больше, чем концерт. Это музыкальное путешествие по жизни и судьбе Эдит Пиаф, рассказанное её великими песнями. Голос, рождённый на парижских улицах, покорил мир, превратив боль в искусство, а музыку — в бессмертное наследие.

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