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Единство и борьба противоположностей

Арбат, 24, Арт-центр Мир, Театральный зал

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Твои истории сыграют и станцуют вместе с актёрами, музыкантом и множеством разнообразных инструментов. То дождь, то снег, то солнце - весна, то сладкая, то горькая - любовь, то старт, то стоп - поезд, вместе тесно, а врозь скучно - многодетная семья, то ель, то берёза - роща у дома, то сходимся, то расходимся - танец. Куда ни посмотри, - хоть вокруг, хоть внутрь себя - везде есть противоположности, без которых не получается целое. А как это у тебя? Приходи рассказать про своё. Стоимость билета 1000р при покупке заранее, и 1200 в день перформанса.

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