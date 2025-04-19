Твои истории сыграют и станцуют вместе с актёрами, музыкантом и множеством разнообразных инструментов. То дождь, то снег, то солнце - весна, то сладкая, то горькая - любовь, то старт, то стоп - поезд, вместе тесно, а врозь скучно - многодетная семья, то ель, то берёза - роща у дома, то сходимся, то расходимся - танец. Куда ни посмотри, - хоть вокруг, хоть внутрь себя - везде есть противоположности, без которых не получается целое. А как это у тебя? Приходи рассказать про своё. Стоимость билета 1000р при покупке заранее, и 1200 в день перформанса.