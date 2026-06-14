Дышит — значит жив! Телесная дыхательная практика и диджей сеты от ведущих диджеев столицы на одной сцене. В твоё распоряжении несколько музыкальных зон, открытая летняя веранда, публичные выступления о вечной молодости и состояние естественной эйфории. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 14:00 — 1 сессия 15:30 — 2 сессия 17:00 — 3 сессия 12:00/18:30 — Публичные выступления • Биохакинг Диджеи: Spy.Der Denis Kurchenko Mike Spirit Barbarossa Ivashkevich Nils