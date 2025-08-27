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Дядя Ваня

Арт-центр ИСИ, Берсеневская набережная, 8с1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Другой взгляд на известную пьесу Антона Павловича Чехова. Смыслов и тем поднятых автором бесконечное множество, но на этом спектакле сконцентрировались на теме истории семьи, в которой отсутствует любовь и взаимопонимание между близкими людьми. Но тепло и человеческая близость необходимы каждому персонажу, жажда любви — основное чувство в спектакле. Раньше это была счастливая семья, которая сейчас рушится из-за того, что люди живут прошлым, не принимая действительность. Этот спектакль о том, как тяжело пережить смерть близкого человека. Возможно ли жить, когда рухнули все твои надежды и мечты, когда кажется, что всё прошлое было ошибкой, а будущее пугает неизвестностью? Режиссёр — Павел Ломакин. Продолжительность: 2 часа с антрактом

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