Тусовка на стыке спорта, мышления и креативной среды. Бегаешь, слушаешь, споришь и знакомишься. БЛОК 1 — сбор — лёгкий забег ~3 км без давления — кофе и круассаны БЛОК 2 — лекция «как полюбить бег, если ты его ненавидишь» — лекция от Эксцентрика Тигра про движение, путешествия и мышление + Музыкальный перерыв БЛОК 3 — секретная дискуссия — панельная дискуссия «Спорт Зла, полюбишь и скуфА» БЛОК 4 — нетворкинг