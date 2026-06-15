«Дваптих»: короткометражки Юрия Хованского про Озона
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное
Про событие
«Почему я не хочу драться? Серьезно? Да потому что он Озон! Кому, вообще, нужен Озон? Кто помнит Озона?» — х/ф «Озон» (2016). Тарковский. Ноэ. Гадар. Фон Триер. Звягинцев. Кто из этих бездарных ноунэймов снял хотя бы один фильм про российский нижний интернет? Правильно — никто. А Юрий Хованский — снял. Именно через его короткометражки ты вернёшься в эпоху Славного Ютуба середины 2010-х. Все звезды ру-видеоблоггинга тех лет, золотое время и спортивная драма о двух частях про первого обзорщика на Руси Ozon671Games. С комментариями лектора будут показаны х/ф «Озон» (2016) и х/ф «Озон 2: Кровавый спорт» (2017). Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи