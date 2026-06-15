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«Дваптих»: короткометражки Юрия Хованского про Озона

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

«Почему я не хочу драться? Серьезно? Да потому что он Озон! Кому, вообще, нужен Озон? Кто помнит Озона?» — х/ф «Озон» (2016). Тарковский. Ноэ. Гадар. Фон Триер. Звягинцев. Кто из этих бездарных ноунэймов снял хотя бы один фильм про российский нижний интернет? Правильно — никто. А Юрий Хованский — снял. Именно через его короткометражки ты вернёшься в эпоху Славного Ютуба середины 2010-х. Все звезды ру-видеоблоггинга тех лет, золотое время и спортивная драма о двух частях про первого обзорщика на Руси Ozon671Games. С комментариями лектора будут показаны х/ф «Озон» (2016) и х/ф «Озон 2: Кровавый спорт» (2017). Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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