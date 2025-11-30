Два голоса — одна мелодия: концерт дуэта Lovanda
ул. Новорязанская д.23
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Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Волшебное сочетание энергии, харизмы и ярких эмоций. Lovanda создают уникальную атмосферу, исполняя треки в разных жанрах: Neo Pop, Hip Hop, Disco и R’n’B. Lovanda — частые гости престижных российских и зарубежных фестивалей, таких как Esquire Weekend, Flavourama (Австрия), Juste Debout (Франция), Universal Playground (Словакия) и Random Circles (Германия). Сотрудничество с известными артистами, такими как The Limba, Антоха МС, НЕДРЫ и m'dee (music36), только подтверждает их высокий уровень и популярность.
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