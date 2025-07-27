Уютный фестиваль c участием резидентов лейбла — видных представителей отечественной инди и не только сцены. Идеальный вариант для тех, кто хочет послушать любимых артистов в более камерной обстановке без многотысячной давки, обзавестись винилом и мерчем без наценок, оторваться на диджей-сетах — в общем хорошо провести время на комфортной веранде Powerhouse’a в самый разгар лета. Line-Up: Несладко (акустика) ещё три артиста объявят позже Также в программе: маркет с винилом Dusty Beats Records и мерчем всех выступающих артистов.