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Уютный фестиваль c участием резидентов лейбла — видных представителей отечественной инди и не только сцены. Идеальный вариант для тех, кто хочет послушать любимых артистов в более камерной обстановке без многотысячной давки, обзавестись винилом и мерчем без наценок, оторваться на диджей-сетах — в общем хорошо провести время на комфортной веранде Powerhouse’a в самый разгар лета. Line-Up: Несладко (акустика) ещё три артиста объявят позже Также в программе: маркет с винилом Dusty Beats Records и мерчем всех выступающих артистов.
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