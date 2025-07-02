ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

...Души

Мастерская П. Н. Фоменко
Кутузовский проспект, 30

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Под звуки оркестра в карнавальном калейдоскопе спектакля вихляются и куражатся, как мелкие бесы, гоголевские персонажи. Панночка с её мертвецкой хваткой, скорбящий по утерянному носу коллежский асессор Ковалёв, сладкоречивый до тошноты Манилов – разноликое отребье карнавального ада, доведённое до абсурда. В этой чертовщине мертвых душ и Чичиков со своей вожделенной мечтой о собственности и капитале, с желанием серединного благополучия, умеренной сытости и «спокойного довольства». Современный человек из «ничего» делающий себе репутацию. Но где искать душу живую? А может, в кучере Селифане? Нелепом, смешном мужике-философе, который слышит потаённую музыку русской души? В его словах «Живи по правде!»?

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста