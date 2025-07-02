...Души
Кутузовский проспект, 30
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Завершение:
от 1800₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Под звуки оркестра в карнавальном калейдоскопе спектакля вихляются и куражатся, как мелкие бесы, гоголевские персонажи. Панночка с её мертвецкой хваткой, скорбящий по утерянному носу коллежский асессор Ковалёв, сладкоречивый до тошноты Манилов – разноликое отребье карнавального ада, доведённое до абсурда. В этой чертовщине мертвых душ и Чичиков со своей вожделенной мечтой о собственности и капитале, с желанием серединного благополучия, умеренной сытости и «спокойного довольства». Современный человек из «ничего» делающий себе репутацию. Но где искать душу живую? А может, в кучере Селифане? Нелепом, смешном мужике-философе, который слышит потаённую музыку русской души? В его словах «Живи по правде!»?
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