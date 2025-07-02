Под звуки оркестра в карнавальном калейдоскопе спектакля вихляются и куражатся, как мелкие бесы, гоголевские персонажи. Панночка с её мертвецкой хваткой, скорбящий по утерянному носу коллежский асессор Ковалёв, сладкоречивый до тошноты Манилов – разноликое отребье карнавального ада, доведённое до абсурда. В этой чертовщине мертвых душ и Чичиков со своей вожделенной мечтой о собственности и капитале, с желанием серединного благополучия, умеренной сытости и «спокойного довольства». Современный человек из «ничего» делающий себе репутацию. Но где искать душу живую? А может, в кучере Селифане? Нелепом, смешном мужике-философе, который слышит потаённую музыку русской души? В его словах «Живи по правде!»?