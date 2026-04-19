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  1. Москва
  2. События

Душевный бранч

Партийный переулок, 1к10

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Возможность завести новые знакомства и провести солнечное воскресенье в приятной компании. Программа встречи: • обсуждение лёгкого, доброго и совсем небольшого рассказа «Счастливый человек» Сомерсета Моэма • будешь пить мимозу, беллини, игристое* и поднимать тосты • дегустация 100% растительных закусок, фруктов и сладостей • новые знакомства, игры, поделишься планами на весну • наслаждение моментом под звон бокалов Камерная встреча про весну, новые знакомства, заботу о себе, улыбки и удовольствие от вкуснейшего дружелюбного веган (vegan friendly-застолья). *будут доступны безалкогольные вариации коктейлей.

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