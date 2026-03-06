!Мероприятие переносится на 6 марта! Лекция, на которой будут разбираться, почему Лев Николаевич начал отвергать всё, к чему привык и приучил свою семью, а также обсуждаться самое спорное его произведение – повесть «Крейцерова соната». В последнее десятилетие с Толстым начали происходить странные вещи: он стал последовательно отвергать всё то, к чему привык и к чему также приучил свою семью. Многодетный барин, живший в браке не одно десятилетие, любящий блага цивилизации и комфортную жизнь в Ясной Поляне, вдруг ставит это под сомнение. В художественном смысле воплощением изменившихся взглядов на брак и не только стало, вероятно, самое спорное его произведение – повесть «Крейцерова соната». На встрече побеседуют о том, что сподвигло восьмидесятидвухлетнего старца спешно бежать из Ясной Поляны в глубокой ночи осенью, о том, кто такой Владимир Чертков и как он повлиял на писателя. Также проанализируют ту самую повесть, которая так заметно выделяется среди произведений писателя, шокирует, ужасает и приводит в негодование. Лектор: Пошнагова Элина Геннадьевна – лектор-литературовед и популяризатор классической литературы, преподаватель. Специализируется на творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, М.И. Цветаевой и А.С. Пушкина. Создатель проекта книжного клуба «Не читал, но обсуждаю» и автор одноимённого канала со статьями о литературе и связи литературы с жизнью.