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Дудук в темноте. Жизнь в мгновениях

Тверская улица, 14

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

«Дудук в темноте. Жизнь в мгновениях» — продолжение культовой программы, где происходит диалог между поколениями, а главными героями выступают жизненные этапы человека. Переживания, которые найдут отклик у каждого. Выступает коллектив проекта Dudukist: Арутюн Хачатрян (дудук), Сергей Лебедев (гитара), Егор Модяев (перкуссия) Режиссер: Тимур Казнов Всё происходит в полной темноте. Концерт в темноте — это единственный проект в России такого формата. Новое измерение искусства, где абсолютно темно. Все мероприятия проходят в специально оборудованном пространстве, до зрительских мест сопровождают незрячие гиды. Звучание: дудук, гитара, перкуссия.

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