«Дудук в темноте. Жизнь в мгновениях» — продолжение культовой программы, где происходит диалог между поколениями, а главными героями выступают жизненные этапы человека. Переживания, которые найдут отклик у каждого. Выступает коллектив проекта Dudukist: Арутюн Хачатрян (дудук), Сергей Лебедев (гитара), Егор Модяев (перкуссия) Режиссер: Тимур Казнов Всё происходит в полной темноте. Концерт в темноте — это единственный проект в России такого формата. Новое измерение искусства, где абсолютно темно. Все мероприятия проходят в специально оборудованном пространстве, до зрительских мест сопровождают незрячие гиды. Звучание: дудук, гитара, перкуссия.