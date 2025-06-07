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Dude! It's core Party

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Встречай лето с кор вечеринкой под открытым небом. Тебя ждут: netonem — Ни на что не похожий качественный грустный рокметал. Without Me — Metalcore/Post-hardcore. Out Of Stock — Непредсказуемая смесь жанров, жирнючие риффы, близкие текста и самый лучший вариант для тех кто ищет что-то, чего действительно нет на складе. Josie May — Melodic Hardcore. Deceived — Dank riffage в нечитаемых звуковых диапазонах. Will To Kill

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