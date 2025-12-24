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Du Nord: география севера

Lila Restaurant, улица Сретенка, 22/1с1

Начало:

Завершение:

15000₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Lila Restaurant встречает зиму северным сетом бренд-шефа Режиса Тригеля. За два десятка лет в России он не только знает всё о русской зиме — его север завораживает своей географией, своими вкусами и историями. Du Nord Тригеля — увлекательное путешествие по самым холодным местам страны. И его точка отсчета — нулевой километр, Красная площадь. В метафорическом «кирпиче» её брусчатки он прячет первый комплемент сета. И задаёт движение на север – на Кольский полуостров, где ловят мурманских морских гребешков, собирают заполярную облепиху и растёт самый северный в мире клён. Полторы тысячи километров и Онежское озеро предстает во всей красе – с крупной пятнистой онежской щукой, карельскими белыми грибами и фермерской краснокочанной капустой. Через всю страну – на Камчатку – ради рыбного промысла Авачинской бухты, где ловят нежную угольную рыбу и добывают красную икру. Посреди географических точек Du Nord есть и места совсем маленькие и от того ещё более любопытные. Как питомник растений «Алакюль» под Выборгом, вдохновивший Режиса Тригеля на северное сочетание вкусов – яблоки, герань и молоко. Или алтайская пасека «Щедрый Уймон», где уже в середине осени пахнет зимой, а запах мёда смешивается с ароматами ели и мандарина. И «Матрёшка» в финале — как сувенир и подарок к Новому году. Забронировать стол можно по телефону.

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