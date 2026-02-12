Фильм о том, как легко потеряться в чужих правилах и как важно сохранить себя и дружбу. лёгкий, смешной и очень узнаваемый вечер. В меню: картошка и батат фри с соусом Напитки: «pink latte» — свекольный латте; «sweet tea» — ягодный чай О фильме: Проведя детство в Африке с родителями-зоологами, Кэйди Хэрон думала, что знает всё про правило «выживает сильнейший». Но закон джунглей полностью пересматривается, когда домашняя 15-летняя девушка в первый раз попадает в обычную школу и влюбляется в бывшего парня самой популярной девчонки в школе.